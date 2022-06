Ook op de A7 bij het Friese Marum hebben zich boeren op trekkers verzameld. Volgens dehouden zij een "langzaamaanactie" over de snelweg.Op de A67 bij Liessel is op verzoek van de politie een rijstrook vrijgemaakt, zodat de file enigszins kan oplossen, meldt. Volgens de omroep zouden ook tractoren onderweg zijn naar de A50 bij Schaijk.Op de A2 bij Best hebben zich zo'n veertig boeren verzameld.