Hooibalen in brand langs diverse snelwegen

Boeren protesteren vanochtend opnieuw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze doen dat door hooibalen langs snelwegen in brand te steken. Volgens Rijkswaterstaat woedt onder meer een brand in de middenberm op de A12 tussen Den Haag en Utrecht bij Bodegraven. De brandweer is daar aanwezig. Ook zijn er brandjes gemeld langs de A2 bij Beesd, de A7 bij Wijdewormer en de A15 bij Andelst.



Door de branden ontstaan kilometerslange files. Op de A12 is in de richting van Den Haag een rijstrook dicht en staat een file van circa 10 kilometer. De vertraging is daar zo'n 40 minuten. De andere kant op is de file zo'n 8 kilometer lang met ook zo'n 40 minuten extra reistijd.



Voorman Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie Nederland kondigde gisteren al aan dat er vandaag nieuwe acties zouden komen. Volgens hem zijn de acties niet door Agractie georganiseerd.