Nu we met de avondspits zitten heeft het Nederlandse wegverkeer extra last van de boerenacties op de snelwegen. Op de A12 is de weg tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal dicht. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.Ook op de A28 is een heel stuk weg afgesloten. Waar het op de A12 om 5 kilometer weg gaat, is het op de A28 een stuk langer met 11 kilometer. Tussen 't Harde en Zwolle-Zuid is de weg afgesloten door boerenprotesten.