De A67 tussen Eindhoven en Venlo wordt maandag ter hoogte van het Noord-Brabantse Liessel geblokkeerd door boeren. Daarom is de snelweg in de richting van Venlo gesloten.

Rijkswaterstaat meldt aan NU.nl dat de politie ter plaatse is en zal ingrijpen. Eerder zei Rijkswaterstaat al direct de politie te bellen als er tractors op de snelwegen zouden rijden.

Volgens de ANWB staan er ongeveer tien tot vijftien trekkers op de snelweg. Door de blokkade is er al vijf kilometer file ontstaan.

Liessel ligt middenin de Peel, een van de natuurgebieden waar flink moet worden ingegrepen volgens de stikstofplannen van het kabinet. De uitstoot van stikstof in de Peel moet met 70 tot 80 procent omlaag.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat er ook in Schaijk boeren zich verzamelen met tractors en andere voertuigen. Uit voorzorg is in Oost-Brabant de Mobiele Eenheid (ME) opgeroepen om paraat te staan.

Voorzitter Mark van den Oever van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) kondigde al "wilde acties" aan, die maandag vanaf 12.00 uur zouden beginnen. De acties worden niet centraal georganiseerd of gecoördineerd door FDF.