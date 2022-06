Het rechercheonderzoek in de Deventer moordzaak was in meerdere opzichten onzorgvuldig uitgevoerd. Dat concluderen volgens de Volkskrant drie forensisch-rechercheurs van de politie Amsterdam na drie jaar onderzoek.

De Deventer moordzaak is een van de langstlopende en meest omstreden Nederlandse strafprocessen. Fiscaal jurist Ernest Louwes werd in 2000 eerst vrijgesproken van de moord op zijn cliënt Jacqueline Wittenberg in 1999, toen bleek dat rechercheurs hadden gefraudeerd met processen-verbaal en de geurhondenproef. In 2004 werd hij in hoger beroep alsnog veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Uit onderzoek van het coldcaseteam blijkt dat de recherche aan "tunnelvisie" leed in het reconstrueren van de zaak. Enkele ontlastende feiten werden uit het dossier weggelaten. Zo noemde het hof een verklaring van Louwes over hoe zijn mobiele telefoon een ver weg gelegen zendmast aanstraalde "niet aannemelijk", maar wees politieonderzoek uit dat dit alibi wel degelijk mogelijk was.

Ook bij het dna-onderzoek zijn volgens het onderzoeksteam fouten gemaakt. Zo werd de blouse van het slachtoffer pas in een laat stadium onderzocht en was er in de tussentijd onzorgvuldig mee omgesprongen. De blouse heeft daardoor volgens het team "weinig waarde" als bewijsstuk, terwijl die in de zaak juist cruciaal was voor de veroordeling van Louwes.

Advocaat dient herzieningsverzoek in

De omgang met bewijsmateriaal is "zeer onwenselijk", stellen de onderzoekers. Ze benadrukken dat het rapport geen conclusies trekt over de mogelijke onschuld van Louwes. Louwes heeft zelf altijd ontkend dat hij de moord heeft gepleegd.

Het coldcaseteam deed het onderzoek in opdracht van Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Het is uitzonderlijk dat een rechercheonderzoek helemaal opnieuw wordt doorgelicht nadat een strafzaak al is gesloten.

Geert-Jan Knoops, de advocaat van Louwes, dient mede door het rapport een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Mogelijk leidt dat tot heropening van de zaak, al kwam de Hoge Raad in 2013 al eens tot de conclusie dat dat niet nodig was.