Het weer is maandag redelijk veranderlijk. In de ochtend is het vooral in het noorden en oosten bewolkt. Er kunnen een paar buien vallen. In de loop van de dag neemt de zon vanuit het westen toe en wordt de kans op regen kleiner.

Vanmiddag ligt de temperatuur rond de 21 graden en waait er een matige westelijke wind.

De wind neemt 's avonds af. Het blijft dan overal droog en het is vrij helder. Bij zonsondergang is het ongeveer 18 graden.

