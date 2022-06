Het einde van juni en het begin van juli wordt gekenmerkt door verraderlijk zomerweer: op sommige dagen is het erg warm, op andere dagen is er een aanzienlijke kans op onweersbuien. De temperatuur schommelt tussen de 22 en 28 graden.

De week begint met redelijk wat bewolking. De zon zal maandag vooral achter de wolken schijnen. In het noorden kan ook een bui ontstaan.

In de nacht van maandag op dinsdag klaart het op. Forenzen moeten in de ochtend nog rekening houden met dichte mistbanken, maar daarna overheerst de zon. In de loop van de dag drijven nieuwe wolken het land binnen, maar blijft het overal droog.

Tot woensdag zal de temperatuur niet boven de 26 graden uitkomen. Woensdag en donderdag worden de warmste dagen met een maximumtemperatuur van 28 graden.

Dat wil niet zeggen dat het overal droog blijft: woensdag kan het warme weer ook gepaard gaan met enkele regen- of onweersbuien. Donderdag is die kans nog veel groter. Zo zal het in de middag en avond vrijwel zeker gaan regenen.

De buien zorgen voor verkoeling, waardoor het kwik richting het weekend zal dalen naar zo'n 23 tot 24 graden. "Dat is nog steeds relatief warm voor de tijd van het jaar", aldus meteoroloog Diana Woei van Weerplaza.