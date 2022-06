Zondag trekken de buien in het noorden richting de Noordzee, maar het blijft niet lang droog. Vanuit België naderen namelijk nieuwe buien.

Vanaf Limburg tot in Groningen vallen vooral in de ochtend en avond enkele buien. In het westen blijft het droog en schijnt de zon geregeld.

Het wordt 20 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Morgen schijnt de zon van tijd tot tijd en is de kans op een bui klein. In de middag wordt het 22 graden.

