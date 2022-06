Bij een ongeluk op de A58 bij het Brabantse Bavel in de nacht van zaterdag op zondag is een 53-jarige vrouw om het leven gekomen. De politie meldt dat zes andere inzittenden gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het voertuig werd door nog onduidelijke reden door een achteropkomende auto geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 0.15 uur bij knooppunt Sint-Annabosch. Op de toerit naar de A27 werd op de auto met de zeven inzittenden ingereden, meldt de politie. Het voertuig raakte vervolgens de vangrail, waarna het in contact kwam met een tweede auto. Twee andere voertuigen moesten een uitwijkmanoeuvre maken en liepen hierbij schade op.

Vier vrouwen, een man en een kind zijn naar een ziekenhuis gebracht. De 53-jarige vrouw overleed ter plaatse. Of zij ook de bestuurder was, is niet duidelijk. De bestuurders van de auto's die moesten uitwijken, kwamen er zonder verwondingen van af.

Vanwege het ongeluk werd de snelweg afgesloten. De vangrail is nog beschadigd. Die wordt zondag rond 19.00 uur gerepareerd. Tot die tijd geldt een snelheidsbeperking.