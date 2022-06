Nederlandse luchthavens roepen reizigers op niet te vroeg van tevoren op het vliegveld aan te komen. Woordvoerders van de drie grootste luchthavens in Nederland zeggen tegen NU.nl dat dat geen zin heeft. Zaterdag ontstond flinke drukte op Eindhoven Airport doordat veel mensen te vroeg naar de luchthaven kwamen.

Sommige mensen lijken bang te zijn om hun vlucht te missen en komen daardoor extra vroeg naar de luchthaven. Een woordvoerder van Eindhoven Airport zegt dat de luchthaven de laatste dagen steeds vaker van dit soort 'vroegkomers' ziet.

"Bij sommige reizigers leeft het idee dat dat helpt", aldus de zegspersoon. Maar in de praktijk zorgt het alleen maar voor extra drukte. Eindhoven Airport roept reizigers daarom op niet eerder dan drie uur voor vertrek naar het vliegveld te komen.

Zaterdag werd het erg druk op de luchthaven, grotendeels doordat mensen vooral 's ochtends vroeg naar het vliegveld kwamen. Daarnaast spelen ook personeelstekorten een rol, zegt de woordvoerder.

Duidelijk communiceren

Ook Rotterdam The Hague Airport herkent het fenomeen van vroegkomers, hoewel daar minder last van drukte is dan in Eindhoven. Een woordvoerder benadrukt dat de luchthaven "duidelijk communiceert" met de reizigers en erop hamert dat het geen zin heeft om eerder te komen. De incheckbalies zijn vaak nog helemaal niet open als vroegkomers op het vliegveld arriveren, aldus de woordvoerder.

Rotterdam The Hague Airport roept reizigers op om anderhalf tot twee uur voor vertrek naar het vliegveld te komen.

Maatregelen tegen mensen die vroeg arriveren

Schiphol laat weten eerder dit jaar met mensen die vroeg naar de luchthaven komen te maken te hebben gehad. Tijdens de meivakantie kwamen veel mensen eerder naar de luchthaven, maar een woordvoerder zegt dat sindsdien duidelijker is gecommuniceerd dat dat geen nut heeft.

Ook zijn er sindsdien enkele maatregelen genomen. Reizigers kunnen bijvoorbeeld pas vier uur van tevoren de terminal betreden. Als ze eerder zijn, wordt ze de toegang geweigerd.

Schiphol roept reizigers op niet meer dan vier uur van tevoren aanwezig te zijn op de luchthaven. Ook adviseert de woordvoerder om in de gaten te houden wat de vliegmaatschappij adviseert.