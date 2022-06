Een man is zaterdagochtend vroeg om het leven gekomen bij een steekpartij in Vlaardingen. Een andere man, die als verdachte is aangehouden, raakte gewond. Hij is naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het incident vond rond 6.00 uur plaats aan de Prins Hendriklaan. Aan de steekpartij ging mogelijk een ruzie vooraf, zegt een politiewoordvoerder.

Op een gegeven moment zou een van de twee een mes hebben getrokken. Agenten die ter plaatse kwamen, zagen dat een van de mannen er zo slecht aan toe was dat die gereanimeerd moest worden, maar dat mocht niet meer baten. Hij bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.

De identiteit van beide mannen is nog onbekend. De forensische opsporing gaat sporenonderzoek doen. Ook hoort de politie getuigen en vraagt ze camerabeelden op om de toedracht te achterhalen.