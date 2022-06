Het weer laat zaterdag een tweedeling in ons land zien. In het westen is veel bewolking met kans op een bui, terwijl het oosten te maken krijgt met overwegend droog weer en af en toe zelfs een zonnetje. Het wordt 20 tot 25 graden.

Het westen van het land krijgt in de ochtend te maken met wat buien, vooral aan de kust. Aan de andere kant van het land begint de dag droog met zonnige perioden. Later in de ochtend ontstaan stapelwolken.

's Middags neemt de kans op buien in het hele land toe. Ook is er tijdens de buien kans op onweer en zwaardere windstoten. Buiten de buien om is de wind matig en komt uit het zuidwesten.

In de avond kan er in het oosten nog wat regen vallen en er blijft kans op onweer. De buiigheid kan later op de avond even afnemen, maar in de nacht naar zondag trekken vanuit het zuiden opnieuw buien over het land met daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 tot 16 graden.

