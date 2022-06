Door heel Nederland, maar vooral in Noord-Brabant, hebben boeren actiegevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tractoren bij op- en afritten van wegen, waaronder enkele snelwegen .Ook werd door boeren een strobaal achtergelaten op een weg in de buurt van het huis van minister Christianne van der Wal (Stikstof en Natuur),

Op de A67 bij het Brabantse Liessel gingen de boeren verder en begaven ze zich zelfs op de vluchtstrook van de snelweg. Dat meldde een woordvoerder van de politie vrijdag.

De strobaal die werd neergezet bij Van der Wal zal door de gemeente moeten worden weggehaald, zei de politiewoordvoerder. Twee weken geleden trokken boeren op tractoren naar haar woonhuis om verhaal te halen, enige tijd nadat ze haar stikstofplannen had gepresenteerd. Het kabinet noemde dat "onacceptabel".

Demonstrerende boeren waren ook te vinden op de A67 bij Hapert, de A2 bij Best, de N264 bij Haps en de N272 bij Boxmeer. Verder zijn er acties gemeld bij Liempde en Heeswijk-Dinther. Ook in andere delen van het land, zoals bij Oostrum (Limburg), Maasbree (Limburg) en Lunteren (Gelderland), waren acties.

De meeste demonstraties zijn inmiddels beëindigd, maar op sommigen plekken staan de boeren nog steeds.

De inzet van de politie is erop gericht de situaties veilig te houden. Ze zijn met boeren in gesprek en "handhaven waar mogelijk". De boeren worden erop gewezen dat bepaalde zaken niet zijn toegestaan, zoals het blokkeren van wegen of zich op de vluchtstrook begeven.

Afgelopen woensdag hielden de boeren een landelijke actiedag in het Gelderse Stroe als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.