De tbs-kliniek van de Pompestichting in Nijmegen heeft de verloven van tbs'ers tot en met het weekend ingetrokken. Dat bevestigt de stichting vrijdag na berichtgeving van Omroep Gelderland. Eerder deze week ontsnapten twee mannen uit de kliniek. Er is inmiddels extra toezicht op het terrein en er wordt een extra hekwerk met detectie geplaatst, aldus de regionale omroep.

Het gaat om verloven voor mensen die in de kliniek binnen het extra beveiligde deel wonen en naar familie en vrienden zouden gaan. De werkzaamheden van tbs'ers die buiten de kliniek werken, zijn stilgelegd.

De maatregelen waren al van kracht, maar zijn tot en met zondag verlengd. Een woordvoerder laat in gesprek met de regionale omroep weten dat de Pompestichting "niet uitsluit" dat na het weekend opnieuw de teugels worden aangetrokken.

Het extra hekwerk wordt geplaatst op een locatie waar een ander hekwerk in aanbouw was. Daar is de tbs-kliniek sinds 2021 mee bezig, zo laat een woordvoerder aan Omroep Gelderland weten.

Luciano D. en Sherwin W. ontsnapten dinsdagavond uit de tbs-kliniek. Volgens de Pompestichting heeft het tweetal hulp gehad. Onbekenden hebben met apparatuur een gat in de hekken rond de forensisch-psychiatrische kliniek gemaakt. De tbs'ers zijn daarna in een witte Volkswagen Golf gestapt en verdwenen.

De politie vraagt mensen om het tweetal niet te benaderen. Zo geldt D. als vuurwapengevaarlijk. Hij werd in 2021 veroordeeld voor een gewapende overval en stond als jongste verdachte ooit op de Nationale Opsporingslijst. Hij ontsnapte al meerdere keren uit inrichtingen. W. zat vast voor een dubbele afpersing en een gewapende overval in 2015, waarbij hij een 48-jarige man doodschoot.