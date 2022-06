Het weekend zal hier en daar zonnig zijn, maar veel delen van het land kunnen rekenen op bewolking en regenbuien. Koud wordt het overigens niet: de temperaturen variëren van zo'n 20 tot 25 graden.

De zaterdag begint in het oosten met veel zon. Het westen van het land zal meer bewolking zien en kan vooral in de middag rekenen op een aantal regenbuien.

In het zuiden en het oosten van het land is het daardoor iets warmer dan in de rest van het land. Zo is het in Noord-Holland vandaag zo'n 20 graden, maar tikt het kwik in Limburg de 24 graden aan.

Dagelijks het weerbericht ontvangen? Volgen Ontvang een melding van ieder nieuw NU.nl-weerbericht

Zondag heeft het oosten de grootste kans op enkele buien en zal het voor een groot deel van de dag bewolkt zijn. In het midden en westen blijft het zo goed als droog en kan af en toe de zon schijnen.

Het wordt 21 tot 23 graden met een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten.