Deze maand zijn twee keer levensgevaarlijke MDMA-vloeistoffen aangetroffen, meldt het Trimbos Instituut. De vloeistoffen bestaan uit pure MDMA dat al bij kleine hoeveelheden ernstige gezondheidsrisico's oplevert. Het Nederlandse instituut voor verslavingszorg heeft medici ingeschakeld en organisatoren van grote festivals gewaarschuwd.

De vloeistof werd ingeleverd bij locaties waar gebruikers hun drugs laten testen. "Normaal wordt vloeibare MDMA nooit aangeboden aan gebruikers", zegt wetenschappelijk medewerker Daan van der Gouwe van het Trimbos Instituut.

Volgens Van der Gouwe is de recent aangetroffen vloeibare MDMA oranjebruin van kleur. Het gezondheidsrisico is oververhitting, wat voor orgaanuitval en uiteindelijk tot de dood kan leiden.

"As je al drugs gebruikt, gebruik dan zeker geen vloeibare MDMA", waarschuwt hij. "En al helemaal niet als dat oranjebruin van kleur is. Als je iemand het ziet gebruiken, bel dan direct 112."

Daan van der Gouwe noemt het verder "opvallend" dat opnieuw vloeibare MDMA opduikt, eerder deze maand was het al in champagneflessen aangetroffen. Vloeibare MDMA is dan ook niet nieuw.

"Vaak wordt het vermengd met allerlei andere middelen", zegt hij. "Het verschil is dat het nu om MDMA gaat in een zodanige concentratie dat het levensgevaarlijk is als je het gebruikt."