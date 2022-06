Olivier van de G., die terechtstaat voor het doden en misbruiken van de veertienjarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk, wordt ook verdacht van het bezit van kinderporno. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een nieuwe inleidende zitting in Den Haag in de rechtszaak tegen de 33-jarige turnleraar uit Leiden.

Het gaat om 275 bestanden op de computer die Van de G. van internet zou hebben gehaald. Het is volgens het OM geen beeldmateriaal van Esmee.

Afgelopen 30 december verdween Esmee. Een dag later werd haar lichaam door een groepje sporters aangetroffen in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden. Om 13.00 uur die dag werd Van de G. aangehouden.

De turnleraar heeft toegegeven dat hij een seksuele relatie had met Esmee en dat zij bij hem thuis kwam. Tijdens een "stoeipartij" zou het meisje met de schouders tegen de grond zijn gedrukt. De verdachte verklaarde bij de politie dat hij haar in een soort wurggreep hield, totdat hij constateerde dat ze niet meer leefde. Daarna nam hij het lichaam mee de flat uit om te verbergen dat hij een relatie met haar had.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Van de G. de veertienjarige Esmee heeft gewurgd. Hij zou haar lichaam meerdere keren hebben verplaatst, van een afgelegen weg tot in het parkje waar ze werd gevonden. Volgens het OM kende de verdachte en het slachtoffer elkaar ruim een jaar. In die periode zou hij ontucht met haar hebben gepleegd.