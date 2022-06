Er is vrijdag veel bewolking en vooral over het oosten en noorden trekken buien met mogelijk onweer. Aan de kust wordt het zo'n 21 graden terwijl het zuiden kan rekenen op lokaal 25 graden.

In de ochtend is er veel bewolking en vooral in het noorden en oosten kan het nog een tijd regenen. Daarbij is een kleine kans op onweer. Later trekt de neerslag naar het noorden weg.

Na het middaguur ontstaan nieuwe buien. De stevigste buien komen in het oosten voor, met lokaal veel regen, hagel en windstoten. Elders in het land is er een kleinere kans op buien. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten.

In de loop van de avond trekken de buien het land uit.

Ontvang een melding als het KNMI een weeralarm afgeeft. Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.