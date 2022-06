Het Almeerse college heeft donderdagavond zijn ontslag aangeboden vanwege het miljoenenverlies bij de Floriade. De tuinbouwexpo kostte de gemeente 34 miljoen euro meer dan gepland, mede doordat het evenement veel minder bezoekers trok dan gehoopt.

Het stadsbestuur bood donderdagavond tijdens de raadsvergadering zijn ontslag aan. "Nu de bezoekersaantallen zo tegenvallen, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We bieden daarom vanavond ons ontslag aan", aldus de wethouders in een verklaring.

Eerder op donderdag meldde Omroep Flevoland al dat de Floriade 33,8 miljoen euro meer zou kosten dan begroot. Naar aanleiding daarvan werd donderdagavond een debat aangevraagd, die de wethouders openden met het voorlezen van de verklaring.

"Er komen veel te weinig mensen. Dat is een grote teleurstelling en een financieel drama." De expositie ligt er volgens de zes wethouders mooi bij. "Het groen is overweldigend en inmiddels zijn alle paviljoens af. De Floriade verdient het om door zoveel mogelijk mensen bezocht te worden. En onze stad verdient dat ook." Maar de teleurstelling over het wegblijven van de bezoekers is groot en dus stappen de wethouders op.

Teleurstellende bezoekersaantallen en hoge kosten

Een belangrijke oorzaak van de miljoenenstrop is het teleurstellende aantal bezoekers dat op het evenement afkomt. Sinds de opening op 14 april waren dat er 232.500, schreef de lokale omroep. Dat zijn er te weinig om het doel van twee miljoen bezoekers te halen.

Onder meer de hoogte van de toegangsprijs en de hoge inflatie worden als oorzaken genoemd. Bovendien vielen de kosten van het evenement hoger uit vanwege de nodige aanpassingen in verband met de coronapandemie.

Dit alles zorgt ervoor dat de kosten 33,8 miljoen euro hoger uitvallen dan gepland. Boven op de al geraamde uitgaven van 41,5 miljoen euro leidt dit tot een totale kostenpost van zo'n 75 miljoen euro voor Almere.

De gemeente is nog met de provincie en het Rijk in overleg over of ze willen bijdragen aan de extra uitgaven. Maar volgens Omroep Flevoland hebben die eerder al gezegd dat niet van plan te zijn.