Door een tekort aan beschikbaar personeel rijden vrijdag op een aantal trajecten minder treinen, meldt de NS donderdag. Zo rijden er minder intercity's tussen Den Haag Centraal, Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal. Ook zaterdag en zondag rijden er minder treinen, hier wordt later meer over bekendgemaakt.

Vrijdag zullen er ook minder sprinters rijden tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. De NS vraagt mensen de reisplanner te gebruiken om te kijken of hun trein rijdt.

De NS zag zich deze maand al eerder genoodzaakt om minder treinen te laten rijden op een aantal trajecten. Op dit moment zijn er ongeveer elfhonderd vacatures bij het bedrijf.

De NS was naar eigen zeggen wel voorbereid op uitstroom doordat personeel bijvoorbeeld met (vervroegd) pensioen gaat. Het bedrijf had de werving op die verwachting ingericht, maar ziet zich nu geconfronteerd met onder meer een hoog ziekteverzuim in de nasleep van de coronapandemie en een veel groter dan verwachte krapte op de arbeidsmarkt.