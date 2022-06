Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) kunnen vanaf nu worden uitgerust met een korte wapenstok. Boa's die als de situatie daarom vraagt geweld mogen gebruiken, krijgen op termijn ook handboeien in hun standaarduitrusting. Dat schrijft minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

In de loop van volgend jaar krijgen boa's daarnaast toegang tot het rijbewijzenregister van de RDW. Zo kunnen ze zonder tussenkomst van de politie de identiteit van iemand vaststellen die geen identiteitsbewijs op zak heeft.

Gemeenten die hun boa's met een wapenstok willen uitrusten, moeten daarvoor wel eerst een vergunning aanvragen bij de lokale driehoek van politie, justitie en burgemeester. De driehoek adviseert de minister, die uiteindelijk beslist.

In Nederland werken zo'n 23.000 boa's. Zij werken onder meer als handhavers voor gemeenten, voor boswachters en in het openbaar vervoer.

De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het hele stelsel van boa's. Vanwege de extra taken die de boa's er de afgelopen jaren hebben bijgekregen, vindt Yesilgöz dat ze "bijbehorende instrumenten nodig hebben om hun taak goed en zelfstandig te kunnen uitoefenen".

Vakbonden pleiten al langer voor wapenstok

Tot nu toe krijgen boa's alleen geweldsmiddelen als hun werkgever heeft aangetoond dat er sprake was van een toename van het aantal geweldsdelicten tegen de handhaver. Zodra dat aantal afnam of gelijk bleef, kon het geweldsmiddel weer worden ingetrokken, terwijl de noodzaak bleef.

De justitieminister vindt dat onwenselijk. Vakbond BOA ACP en de Nederlandse BOA Bond pleitten al langer voor de wapenstok bij boa's. Zeker toen de agressie tegen hen toenam toen zij de coronamaatregelen moesten handhaven.

Van de structurele 25 miljoen euro die de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling in september heeft vrijgemaakt voor boa's, wil de minister 13 miljoen euro direct aan gemeenten geven. Daarvan moeten gemeenten extra boa's inzetten voor de handhaving in de openbare ruimte.