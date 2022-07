De tentoonstelling Pride Photo in Almere is donderdagochtend vroegtijdig afgebroken. De panelen zijn zodanig beschadigd dat het enkele dagen zal duren om ze te repareren voordat de expositie naar de volgende stad gaat. Dat meldt Omroep Flevoland.

Fotodoeken van de lhbtiq+-tentoonstelling bij het WTC in Almere Stad werden recentelijk ondergespoten met verf. Eerder draaien twee mannen de panelen om. Een van hen gaf aan dat hij vond dat dit soort beelden van naakte mensen niet in de openbare ruimte mogen hangen, aldus Omroep Flevoland.

De tentoonstelling reist van april tot en met januari door heel Nederland. De intentie is om op "een laagdrempelige en respectvolle manier na te denken over seksuele en genderdiversiteit", schrijft de organisatie.

In Zeeland werden in mei ook foto's van de tentoonstelling beklad. De expositie, die eigenlijk tot 30 juni te zien zou zijn in Almere, verhuist begin volgende maand naar Maastricht.