Van de veertien mensen die woensdag met een schip de Ketelbrug op de A6 bij de Noordoostpolder wilden blokkeren zitten er nog tien vast. Drie minderjarigen werden woensdagavond heengezonden en zitten in thuisdetentie, meldt de politie donderdag.

De minderjarigen mogen dus niet weg van huis. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Een andere persoon is ook naar huis gestuurd en is geen verdachte meer.

Volgens De Stentor ging het om een Urker visserskotter die de brug probeerde te blokkeren. De boot waar de verdachten zich op bevonden, ramde een politieboot. Ook was er mondeling en fysiek verzet, aldus de politie. Het is nog niet duidelijk wanneer de verdachten vrijkomen.

Na afloop van het boerenprotest in het Gelderse Stroe werden op meerdere plekken in Nederland snelwegen geblokkeerd. Dat gebeurde onder meer verderop op de A6 bij Emmeloord in de Noordoostpolder. Kort erna werd het verkeer op de snelweg stilgelegd bij Lelystad. De blokkades werden na een tijdje opgeheven door de politie.

Nationaal commandant bij de politie Willem Woelders liet eerder al weten dat de politie rond het protest honderden boetes had uitgedeeld voor het rijden met een landbouwvoertuig op de snelweg.

De boeren protesteerden woensdag tegen de stikstofplannen van het kabinet.