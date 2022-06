In delen van het land wordt het donderdag tropisch warm. Mogelijk wordt het in De Bilt 30 graden. Het zou dan officieel de eerste tropische dag van het jaar zijn.

Met een zuidelijke stroming wordt zeer warme lucht aangevoerd waarin de temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Alleen in het uiterste noorden en in delen van de kustprovincies zal de temperatuur net iets onder de 30 graden blijven.

De hoogste temperaturen worden voorzien in Gelderland. Daar kan de temperatuur oplopen naar 31 of 32 graden en is de kans groot dat het provinciale dagrecord wordt gebroken.

Juist daar waar de temperatuur het hoogst wordt, kunnen aan het einde van de middag en in de avond een paar forse onweersbuien opborrelen. Daar zorgt de neerslag voor enige verkoeling. Elders blijft het heel de avond warm met temperaturen boven 25 graden tot zonsondergang.

Komende nacht en morgen overdag trekken er veel buien over het land en wordt de warmte verdreven. Lokaal kan er dan veel water vallen, plaatselijk mogelijk meer dan 40 millimeter.