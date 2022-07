Tbs'er Luciano D. die eerder ontsnapte uit een tbs-kliniek in Nijmegen is opgepakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) zojuist. De eveneens ontsnapte Sherwin Windster is nog voortvluchtig.

De 24-jarige D. werd donderdagavond rond 18.15 uur op de A12 bij Den Haag aangehouden. Bij de arrestatie werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Ook het speciaal opgeleide politieteam FASTNL was bij de aanhouding betrokken, dat is opgezet om voortvluchtigen op te sporen.

Op beelden is te zien hoe D. geblinddoekt buiten op de grond zit van een benzinestation. Het OM bevestigt dat deze beelden bij de aanhouding horen. D.'s handen zijn op zijn rug. Voor en achter hem staan twee gemaskerde mannen van het arrestatieteam.

Woordvoering van het OM laat aan NU.nl weten "natuurlijk blij" te zijn met de aanhouding, maar zegt ook dat er nog "volop wordt gezocht" naar Sherwin Windster.

Vorige week donderdag werd de vluchtauto gevonden. De politie hield een Amsterdammer die de auto bestuurde aan, maar later bleek dat hij niets met de ontsnapping te maken had.

D. is in 2021 veroordeeld voor een gewapende overval tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hij werd als jongste verdachte ooit op de Nationale Opsporingslijst van de politie gezet en is meerdere keren uit inrichtingen ontsnapt.

Luciano D. zit geblindoekt op de grond van een pompstation tijdens zijn aanhouding Luciano D. zit geblindoekt op de grond van een pompstation tijdens zijn aanhouding Foto: rjarmy.nl en Uw Winkeltje via Regio15

Politie was erg bezorgd over de ontsnapte mannen

De politie maakte zich grote zorgen om de ontsnapping van de tbs'ers. De tweede ontsnapte tbs'er, Sherwin Windster, zat vast voor een dubbele afpersing en een gewapende overval, waarbij hij een 48-jarige man doodschoot.

De voor de kliniek verantwoordelijke Pompestichting concludeerde dat de twee gevluchte tbs'ers hulp van buitenaf kregen. Zo was met apparatuur een gat in de hekken rond de forensisch-psychiatrische kliniek geknipt en stond een auto klaar om ze te vervoeren.

Het terrein van het forensisch-psychiatrisch centrum is uitgestrekt en ligt deels in bebost gebied. De kliniek heeft alarmeringssystemen, hekken en sloten, aldus de Pompestichting.

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar risico's in de gebouwen en op het terrein. Het is volgens de Pompestichting gebruikelijk dat er na een ontsnapping een inspectieonderzoek volgt. Het was niet de eerste keer dat patiënten in Nijmegen ontsnapten. Na de laatste ontsnapping in 2019 zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen.