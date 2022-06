Het wordt een warme dag met temperaturen die in het oosten en zuidoosten tot ruim 30 graden kunnen oplopen. In de loop van de middag is er vanuit het zuiden kans op onweersbuien.

Na een frisse nacht schiet de temperatuur in de ochtend omhoog. Tegen het middaguur is het op veel plaatsen 24 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten tot zuidoosten.

In de middag wordt het in het zuidoosten tropisch warm met 29 tot 31 graden. Aan de kust en op de Waddeneilanden is het met 26 tot 29 graden iets koeler.

Later in de middag neemt in het zuiden de bewolking toe en er is kans op enkele onweersbuien. Tijdens deze buien is er kans op veel neerslag in korte tijd.

De buien trekken in de nacht van donderdag op vrijdag via het noorden het land uit. De nacht blijft warm met temperaturen rond de 18 graden.

