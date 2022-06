De politie heeft rond het boerenprotest woensdag enkele honderden boetes uitgedeeld voor het rijden met een landbouwvoertuig op de snelweg. Dat laat nationaal commandant bij de politie Willem Woelders woensdagavond weten. Veel boeren zorgden op verschillende snelwegen voor grote problemen.

Door de grote toestroom van tractors kon de politie nauwelijks optreden. Op sommige plekken reden de betogers langs de afzettingen die de politie had opgeworpen. Woelders zegt dat de politie heeft ingegrepen bij excessen. Het is niet bekend hoe hoog de boete is.

Het is verboden om met een tractor op de snelweg te rijden, maar een groot deel van de deelnemers aan het boerenprotest in Stroe negeerde deze regel. Beboeten blijkt in de praktijk echter lastig, omdat een kenteken op een landbouwvoertuig nu nog niet verplicht is. Demonstranten op wiens tractor wel een kenteken zat, plakten deze soms af.

De tractors op de snelwegen zorgden op verschillende plekken voor gevaarlijke situaties. Zo raakten drie inzittenden van een tractor gewond na een botsing met een vrachtwagen op de A12. In het Gelderse Loenen kon de ambulance door de boerenprotesten niet bij een aangereden wielrenner komen, schrijft De Stentor. Daarvoor werd uiteindelijk een traumahelikopter opgeroepen.

Boeren blokkeerden onder meer delen van de A7 bij Drachten en de A6 bij Emmeloord. De A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort was tot de avond dicht doordat de weg eerder was volgelopen met tractors.

'Politie kon ook met meer middelen drukte niet voorkomen'

Ook met zwaarder materieel en meer mensen zou de politie niet in staat zijn geweest om de door de boeren veroorzaakte drukte te voorkomen, laat een woordvoerder van politievakbond ACP weten. De actie van de boeren was daar volgens de bonden te massaal voor.

Ook de korpsleiding stelt dat verder opschalen en bijvoorbeeld zwaardere voertuigen inzetten geen oplossing was geweest. "Je kunt niet alle op- en afritten op alle snelwegen afzetten", aldus de korpsleiding.

De boeren kwamen woensdag in het Gelderse Stroe bijeen om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Duizenden boeren kwamen per tractor en zorgden voor grote vertraging op snelwegen richting en rond het weiland waar gedemonstreerd werd.

De woordvoerder van de ACP stelt dat politiemensen niets te verwijten valt wat het dichtslibben van de snelwegen betreft. De bond zegt dat met de boeren was afgesproken dat ze binnenwegen zouden nemen om naar Stroe te komen. "Als afspraken massaal genegeerd worden, dan is het ondoenlijk voor de politie om te handhaven."

Op momenten bezetten de boeren beide rijbanen, waardoor ander verkeer ernstig gehinderd werd. Op momenten bezetten de boeren beide rijbanen, waardoor ander verkeer ernstig gehinderd werd. Foto: ANP

Minister Yesilgöz wil dat overtreders ook achteraf beboet worden

De boeren die tijdens het stikstofprotest "de regels aan hun laars hebben gelapt" door met hun tractor de snelweg op te gaan, zouden daar niet mee moeten wegkomen, zegt justitieminister Dilan Yesilgöz woensdagavond.

"Regels zijn er voor iedereen en er zijn verschillende manieren om op te treden", zegt Yesilgöz. "Beboeten is deels lastig omdat een kenteken op een trekker nog niet verplicht is. Boeren riepen daarnaast woensdag collega's mét kenteken op dat van hun trekker te halen. Mogelijk kan ook met camerabeelden de identiteit van boeren worden achterhaald, maar dat is aan de politie."

Hoewel veel boeren zich aan de regels en afspraken hebben gehouden, zijn er volgens de minister toch veel boeren die er misbruik van hebben gemaakt. "Waarschijnlijk denken zij dat ze er mee wegkomen. Ik hoop dat we in een land leven waar dat niet zo is", aldus Yesilgöz.

Ze vindt het "echt niet oké" dat boeren de politie zo onder druk hebben gezet, door met zo veel trekkers de snelweg op te gaan. "Ik snap dat de politie dan vooral kijkt hoe de situatie kan worden gede-escaleerd en hoe de situatie zo veilig mogelijk wordt gehouden voor andere weggebruikers."

Wel vindt de minister het belangrijk dat de politie laat zien dat de boeren die in overtreding zijn, dat niet ongestraft kunnen doen.