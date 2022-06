Bij Stichting De Gouden Tip zijn in een jaar tijd rond de duizend tips binnengekomen over de verdwijning van studente Tanja Groen bijna dertig jaar geleden. Voor de gouden tip was op 23 juni vorig jaar 1 miljoen euro uitgeloofd, maar de termijn van deze beloning loopt om middernacht af. Tips blijven desondanks welkom.

De binnengekomen tips worden allemaal bekeken door de stichting en concrete tips gaan anoniem door naar het coldcaseteam in Limburg. "Het team is momenteel nog steeds bezig met het uitrechercheren van tips", schrijft De Gouden Tip, een initiatief van de vorig jaar vermoorde Peter R. de Vries, woensdagmiddag in een verklaring.

"Het team bekijkt momenteel de laatste tips", aldus het Openbaar Ministerie (OM). "De 1 miljoen blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip, totdat het coldcaseteam alle tips die tot 23 juni 2022 bij Stichting De Gouden Tip zijn binnengekomen heeft onderzocht. De stichting verwacht verder voor het einde van het jaar bekend te maken hoe dit onderzoek is afgerond."

Op de verjaardag van Groen, op 23 juni 2021, startte De Vries een crowdfunding om minstens 1 miljoen euro te verzamelen. Dat lukte. Het geld zou één jaar lang beschikbaar zijn voor degene die de gouden tip leverde.

Donderdag, precies een jaar na de lancering, is 'het jaar van Tanja Groen' voorbij, aldus de stichting. "Tips die donderdag na middernacht binnenkomen, komen niet meer in aanmerking voor de beloning van 1 miljoen euro."

Mocht de gouden tip er niet meer tussen zitten, dan wordt het geld aangewend voor andere zogenoemde cold cases.

Groen ondanks media-aandacht niet gevonden

Groen verdween in augustus 1993 op achttienjarige leeftijd tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Ze verdween terwijl ze op haar fiets onderweg was naar haar kamer in Gronsveld, een dorp ten zuiden van Maastricht.

Sinds de vermissing zijn er meerdere zoekacties geweest naar het lichaam van Groen. Die leverden niets op. Wel is er "in 2012 een fiets uit de Maas gehaald, werd in Heugem in 2020 het graf van een in 1993 overleden man geopend en is er in juni 2021 op de Strabrechtse Heide nog gezocht naar het lichaam", zo somt het OM op.

"Ondanks de vele media-aandacht in Nederland, België en Duitsland is Tanja helaas nog niet gevonden", aldus de stichting. "Wij beseffen dat de kans om Tanja te vinden steeds kleiner wordt, maar we zullen de hoop nooit opgeven. Tipgevers kunnen zich dan ook blijven melden bij onze stichting."

Op dit moment werkt het coldcaseteam nog aan zo'n dertig tips, aldus het OM. "Als alle binnengekomen tips zijn onderzocht, wordt dit met de stichting kortgesloten. Ook de familie Groen wordt met enige regelmaat over de stand van zaken op de hoogte gehouden."