Bij een ernstig ongeval tussen een tractor en een vrachtwagen op de A12 bij Ede zijn woensdagmiddag drie gewonden gevallen. Alle slachtoffers zaten op de tractor, meldt een woordvoerder van de politie Gelderland aan NU.nl. De weg richting Utrecht is dicht.

Volg de laatste ontwikkelingen rondom het boerenprotest in ons liveblog.

Het drietal is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen wil de politie nog niets kwijt. Later op woensdag wordt mogelijk meer informatie gegeven.

Door het zware ongeval wordt verkeer op de A12 onder begeleiding de A30 opgestuurd. Door herstelwerkzaamheden aan het asfalt blijft de A12 nog zeker tot 21.30 uur dicht, meldt Rijkswaterstaat.

Andere weggebruikers kunnen het beste omrijden via de A50 en A15, maar zij moeten rekening houden met lange vertragingen. Door het boerenprotest in Stroe is het al de hele dag behoorlijk druk in het midden van het land. De ANWB adviseert weggebruikers om de omgeving voorlopig te mijden.

Veel tractors ondanks verbod op snelweg

De toedracht van het ongeval tussen de vrachtwagen en tractor wordt onderzocht. Het is verboden om met een tractor op de snelweg te rijden, maar een groot deel van de deelnemers aan het boerenprotest in Stroe negeerde deze regel.

Door de grote toestroom kon de politie nauwelijks optreden. Op sommige plekken reden de betogers langs de afzettingen die de politie had opgeworpen. De landelijke korpsleiding laat via een woordvoerder weten dat er tot 18.15 uur al tientallen mensen op de bon zijn geslingerd. De hoogte van de boete is niet bekend.

Het was op de A12 al zeer druk vanwege de afsluiting van de A1. Die weg werd woensdag van en naar Stroe afgesloten vanwege het boerenprotest in de Gelderse plaats. Rond 18.30 uur ging de weg richting Apeldoorn weer open. De verwachting is dat de A1 richting Barneveld in de loop van de avond weer opengaat.

35 Drone filmt dat boeren A7 blokkeren tussen Drachten en Heerenveen

Boeren blokkeren enkele snelwegen met voertuigen

Na afloop van het boerenprotest om 16.00 uur in het Stroe zijn op meerdere plekken in Nederland snelwegen geblokkeerd met tractors. Dat gebeurde onder meer op de A6 bij Emmeloord in de Noordoostpolder. Die blokkade is inmiddels opgeheven, maar kort daarna werd het verkeer stilgelegd bij Lelystad. Eerder op de dag was het al raak op de A7 bij Drachten.

De politie en Rijkswaterstaat sluiten niet uit dat er op meer plekken zulke acties zullen komen. De politie had al signalen gekregen dat demonstrerende boeren mogelijk wegen zouden blokkeren. Daarom hield de politie de Ketelbrug bij de Noordoostpolder extra in de gaten, op de weg en op het water eronder. Maar daar is het volgens Rijkswaterstaat nog rustig.

Volgens de politie stonden de tractoren bij Emmeloord deels op de snelweg geparkeerd. Andere verkeersdeelnemers konden langs de tractors rijden, maar het leidde wel tot opstoppingen. Daarom worden de boeren "aangesproken, gesommeerd om te vertrekken en bekeurd", aldus een politiewoordvoerder.