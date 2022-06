De gemeente Barneveld adviseert iedereen dringend niet meer naar het boerenprotest in Stroe te komen. "Het verkeer op alle wegen staat volledig vast en de parkeerterreinen zijn vol", meldt de Gelderse gemeente. Vanwege de drukte is de A1 tot in de avond dicht. Rijkswaterstaat verwacht een zeer zware avondspits als de demonstrerende boeren weer naar huis gaan.

Vele duizenden boeren en andere tegenstanders van de stikstofplannen van het kabinet hebben zich in Stroe verzameld. Door de drukte begon het officiële programma al ruim een uur later dan gepland. Veel deelnemers waren nog onderweg naar het protestterrein.

Vanwege de drukte sloot de politie rond 14.15 uur de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn af. "We zien dat het helemaal is vastgelopen en met deze maatregel willen we bereiken dat het verkeer daar oplost", meldt de politie. Zodra de drukte is afgenomen, gaat de weg "zo snel mogelijk" weer open.

Rijkswaterstaat meldt dat een blokkade is ontstaan door boeren die hun tractoren hebben achtergelaten ter hoogte van Stroe. Volgens de dienst blijft de A1 tot zeker in de avond afgesloten.

De ANWB meldt dat weggebruikers om kunnen rijden via Ede en Arnhem via de A30, A12 en A50. Ondertussen heeft de afsluiting van de A1 ook voor flinke hinder gezorgd op de A30.

Zeer zware avondspits verwacht

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een "zeer zware woensdagavondspits". Met name in het midden en oosten van het land verwacht de dienst extra drukte op de snelwegen vanwege boeren die aan het einde van de middag en het begin van de avond huiswaarts keren.

Ook op andere plekken in het land kan vertraging ontstaan. Rijkswaterstaat adviseert mensen die rond de avondspits de weg op willen om vooraf de verkeersinformatie te raadplegen. Ook waarschuwt de dienst weggebruikers voor het grote snelheidsverschil die kan ontstaan tussen de trekkers en het overige wegverkeer op de snelweg.

Om te zorgen dat het veilig blijft, heeft Rijkswaterstaat extra weginspecteurs en mensen in de verkeerscentrales ingezet.

Volg de laatste ontwikkelingen rondom het boerenprotest in ons liveblog.