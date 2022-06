Voor ontucht, aanranding en pogingen daartoe met 28 jongens en meisjes is een 51-jarige man uit Waddinxveen woensdag veroordeeld tot 3,5 jaar cel en tbs met voorwaarden. Marco de W. sloeg toe bij kinderen die buitenspeelden van december 2019 tot oktober 2021 in Waddinxveen, Gouda, Gouderak en Zuidplas.

De kinderlokker dwong de slachtoffertjes om hun geslachtsdeel te tonen, aan zichzelf te zitten of toe te kijken wanneer De W. zijn penis toonde. In enkele gevallen betastte de man de jongens en meisjes. De slachtoffers waren zes tot en met twaalf jaar oud.

De W. benaderde de kinderen op een dwingende en dreigende manier, zegt de rechtbank. "Hij deed zich bijvoorbeeld voor als iemand die straf uitdeelde voor het maken van rommel. Sommige kinderen hebben nog altijd last van het gedrag van hun belager", aldus de rechter in de uitspraak.

De W. heeft na zijn arrestatie de feiten direct bekend en gaf tijdens de behandeling van de zaak toe dat hij hulp nodig heeft. Er is een pedofiele stoornis vastgesteld bij De W. Zonder behandeling zou de kans op herhaling groot zijn. De rechtbank wil dat de verdachte - zelf vader van twee kinderen - ook na afloop van zijn tbs-behandeling onder intensief toezicht blijft staan.

Tegen De W. was een celstraf van drie jaar en tbs met voorwaarden geëist. Bij de strafeis werd rekening gehouden met de lange periode waarin hij zich aan het misbruik schuldig maakte, het aantal slachtoffers en de grote maatschappelijke onrust.

De advocaat van De W. pleitte voor een kortere gevangenisstraf van maximaal een jaar, zodat de verdachte over vier maanden meteen met de behandeling zou kunnen starten. "Hoe eerder de stoornis wordt aangepakt, hoe eerder het risico op herhaling wordt teruggebracht."

De W. was zelf niet aanwezig in de rechtbank in Den Haag. Een aantal van zijn jonge slachtoffers was er wel.