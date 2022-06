Demonstrerende boeren hebben woensdag de A7 nabij Drachten geblokkeerd met landbouwvoertuigen. De blokkade is al urenlang bezig en heeft tot forse vertraging op de snelweg in Friesland geleid.

De actie is rond 10.30 uur begonnen, zegt de politiewoordvoerder. "We zagen dat de boeren richting de A7 reden en hebben toen getracht de oprit af te sluiten", licht ze toe. De politie blokkeerde ter hoogte van de Zuiderhogeweg met meerdere voertuigen de toegangswegen tot de A7. Tevergeefs, want de boeren reden volgens de woordvoerder alsnog langs de opstopping. Dat deden ze tegen het verkeer in en via het gras.

Vervolgens bezetten de boeren twee rijstroken op de snelweg. "Er was eerst sprake van een langzaamrijdenactie, maar ik kreeg net te horen dat het verkeer stil is komen te staan", aldus de woordvoerder.

Ze benadrukt dat de actie tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Zo kunnen de hulpdiensten er nu niet langs. De woordvoerder weet niet of er al boeren zijn bekeurd voor de actie. "We zijn nu met de boeren in gesprek of ze alsjeblieft willen stoppen."

Volgens Rijkswaterstaat is er tussen Groningen en Heerenveen nu sprake van 48 minuten vertraging. De andere kant op moeten automobilisten rekening houden met 51 minuten vertraging.

