Advocaten hebben woensdag in de rechtbank van Amsterdam vrijspraak gevraag voor een moord en poging daartoe. Eind 2019 werd een man geliquideerd in Amstelveen in bijzijn van zijn vijfjarige zoon. Volgens de raadslieden ontbreekt overtuigend bewijs dat hun cliënten verantwoordelijk zijn.

Confronterend waren de beelden van de toen vijfjarige jongen die over het lichaam van zijn overleden vader moest stappen om de auto te verlaten. Rachid Kotar was enkele momenten daarvoor onder vuur genomen nadat hij zijn zoontje in Amstelveen had opgehaald van zwemles.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren het Jurviën M. en Jonathan C. die op 12 december Kotar onder vuur namen. Kogels die ook richting de zoon van de 39-jarige man vlogen en daarom is hen ook poging tot moord ten laste gelegd.

Het bewijs tegen C. is onder andere gebaseerd op zijn DNA dat is aangetroffen aan de binnenkant van handschoenen die waarschijnlijk zijn gedragen door de schutter. Advocaat Daniël Fontein hield de rechtbank voor dat niet alleen het DNA van C., maar ook van drie anderen is aangetroffen. Eén van hen is Rucheno J., de man die is veroordeeld voor het besturen van de vluchtauto.

J. heeft verklaard de betreffende handschoenen nooit te hebben gedragen en dat is volgens Fontein ook niet logisch. Hoe het DNA van zijn cliënt dan op de handschoenen is gekomen, is niet duidelijk, maar volgens Fontein gaat het in ieder geval niet om een daderspoor. De camerabeelden van de liquidatie leveren volgens de raadsman geen duidelijke herkenning van zijn cliënt op en dus zou de 27-jarige C. moeten worden vrijgesproken.

Reisbewegingen volgens advocaten onvoldoende bewijs

Ook de advocaten van de 22-jarige Jurviën M. vroegen om volledige vrijspraak. Raadsman Bas Jansen zei dat de verdenkingen tegen zijn cliënt vooral zijn gebaseerd op zijn reisbewegingen en zijn contacten met medeverdachte C. Volgens het OM kan hij op basis van het aanstralen van zendmasten door zijn telefoon op de plaats delict in Amstelveen worden geplaatst.

Ook zou de man aan het signalement van een van de schutters voldoen en dezelfde schoenen dragen. Volgens Jansen dat te weinig bewijs om iemand te veroordelen voor moord. Er zijn ook geen andere sporen zoals DNA van M. gevonden en dus zou er vrijspraak moeten volgen, aldus Jansen en collega-advocaat Lotte Janse.

Saifeddine M. die dinsdag 22 jaar hoorde eisen voor medeplegen avan de moord, heeft bekend dat hij tot tweemaal een baken onder de auto van het slachtoffer heeft weggehaald. Daarmee kan iemand worden gevolgd. Justitie denkt dat hij het baken ook onder de auto heeft geplakt en wist dat het bedoeling was om Kotar hiermee te volgen om hem te liquideren.

Dat is een onjuiste conclusie, aldus zijn advocaat Louis de Leon. M. zegt van niks te hebben geweten en dus te moeten worden vrijgesproken van medeplegen.

De rechtbank doet op 25 juli uitspraak.