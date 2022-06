Twee tbs'ers zijn dinsdag tussen 20.30 en 21.00 uur gevlucht uit de tbs-kliniek van de Pompestichting in Nijmegen. Zij hebben hulp van buitenaf gehad, zegt een woordvoerder van de stichting woensdag. Onbekenden hebben met apparatuur een gat in de hekken rond de forensisch-psychiatrische kliniek gemaakt. De tbs'ers zijn daarna in een auto gestapt en verdwenen.

Medewerkers van de kliniek hebben direct na de ontsnapping het Openbaar Ministerie (OM) en de politie gewaarschuwd.

De politie is meteen begonnen met een zoektocht naar de ontsnapte mannen, maar woensdagochtend waren zij nog niet gevonden. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat er "met man en macht" wordt gezocht. Meerdere politieteams zijn ermee bezig. Hoe de zoektocht er precies uitziet wil het OM niet vrijgeven.