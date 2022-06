Twee tbs'ers zijn dinsdag rond 20.30 uur gevlucht uit de tbs-kliniek van de Pompestichting in Nijmegen. Zij hebben hulp van buitenaf gehad, zegt een woordvoerder van de stichting woensdag. Onbekenden hebben met apparatuur een gat in de hekken rond de forensisch-psychiatrische kliniek gemaakt. De tbs'ers zijn daarna in een witte Volkswagen Golf gestapt en verdwenen.

De politie heeft de identiteit van beide voortvluchten vrijgegeven. Een van de twee voortvluchtige tbs'ers is de 24-jarige Luciano D. Volgens Omroep Gelderland is hij vuurwapengevaarlijk. D. is in 2021 veroordeeld voor een gewapende overval tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwang.

D. werd als jongste verdachte ooit op de Nationale Opsporingslijst van de politie gezet en is meerdere keren uit inrichtingen ontsnapt. Zo onttrok hij zich eind 2015 aan toezicht toen hij met verlof was tijdens zijn verblijf in een justitiële jeugdinrichting in Lelystad.

De tweede ontsnapte tbs'er is Sherwin W., die is veroordeeld voor een dubbele afpersing en een gewapende overval in 2015. Daarbij schoot hij de 48-jarige Mick Pitai dood. W. werd in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs.

Medewerkers van de kliniek hebben direct na de ontsnapping het Openbaar Ministerie (OM) en de politie gewaarschuwd. De politie zette meteen een politiehelikopter in om de mannen te vinden, maar tot nu is er nog niks bekend over hun verblijfsplaats.

Een woordvoerder van het OM laat weten dat er "met man en macht" wordt gezocht. Meerdere politieteams zijn ermee bezig. De politie deelt ook beelden van de verdachten in hun zoektocht.

Vaker ontsnappingen uit Nijmeegse kliniek

Het terrein van het forensisch-psychiatrisch centrum is uitgestrekt en ligt deels in bebost gebied. De kliniek heeft alarmeringssystemen, hekken en sloten, aldus de Pompestichting.

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar risico's in de gebouwen en op het terrein. Het is volgens de Pompestichting gebruikelijk dat er na een ontsnapping een inspectieonderzoek volgt.

Het is niet de eerste keer dat patiënten in Nijmegen ontsnappen. Na de laatste ontsnapping in 2019 zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen.