Tweede Kamerleden Tjeerd de Groot (D66) en Thom van Campen (VVD) gaan woensdag niet naar het boerenprotest in Stroe. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) adviseerde hen niet te gaan omdat de veiligheid van de Kamerleden niet gegarandeerd kan worden.

De Groot en zijn partij worden volgens de NCTV gezien als vertegenwoordigers van het stikstofbeleid, waar de boeren tegen demonstreren. De situatie bij de demonstratie zou "lokaal onvoorspelbaar" zijn, meldt D66.

Volgens De Groot was hij niet welkom bij de demonstratie, terwijl hij eerder wel was uitgenodigd. Het Kamerlid schrijft op Twitter dat "iemand met een andere mening" niet welkom is volgens de eigenaar van het terrein waar de demonstratie plaatsvindt.

Thom van Campen twitterde: "Wat was ik graag langsgegaan om met de aanwezige boeren in gesprek te gaan. Omdat mijn veiligheid niet kan worden gewaarborgd kan ik mijn toezegging op de uitnodiging om langs te gaan in Stroe helaas niet nakomen."

Op verzoek van De Groot komt de NCTV langs bij de procedurevergadering van de Kamercommissie Landbouw. De Groot wil graag horen waarom de NCTV hem het advies heeft gegeven om niet naar de demonstratie te gaan. Hij wil het gesprek aangaan met de boeren, maar dat wordt onmogelijk gemaakt. "Zeer betreurenswaardig", vindt De Groot.

De Groot is vaker bedreigd door boeren

De Groot deed eerder aangifte nadat hij werd bedreigd in Facebookgroepen van radicale boerenclubs. Zo schreven ze onder meer over hem: "Dit ongedierte moet je uitroeien, en voor deze wolf in schaapskleren is geen afschotvergunning nodig, gewoon een propje lood geven". Aldus het Reformatorisch Dagblad dat inzage had in de groepen.

Het Kamerlid pleitte in 2019 namens zijn partij voor het halveren van de veestapel, zodat de stikstofdoelen gehaald konden worden. Mede door deze uitspraak kwamen grootschalige boerenprotesten op gang. Tijdens een demonstratie op het Malieveld, waar De Groot het publiek toesprak, draaiden toeschouwers hem massaal de rug toe en staken ze hun middelvinger op.

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) noemt het "verontrustend" dat mensen met een "onwelkome boodschap" worden uitgesloten in Stroe. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, die in Stroe aanwezig is, zegt dat heel vervelend te vinden. "Maar als ik even naar mezelf kijk, persoonlijk, en er zou een demonstratie zijn van Extinction Rebellion bijvoorbeeld of een heel activistische milieugroep, dan zou ik denken: nou, daar ga ik niet heen. Wat is mijn meerwaarde daar?"