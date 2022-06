De politie grijpt in waar het kan als trekkers de snelwegen opgaan. Maar gezien de massaliteit waarmee dit woensdagochtend gebeurt, is die handhaving zeer beperkt, zei nationaal commandant bij de politie Willem Woelders in het NOS Journaal.

Volgens Woelders blijft het uitgangspunt dat boeren niet op snelwegen mogen rijden met trekkers. "Daar zijn we in het hele land natuurlijk ook op voorbereid. Alleen wordt er massaal met tractoren toch richting snelwegen gereden."

De politie spreekt zoveel mogelijk boeren hierop aan, aldus Woelders. "Sommigen hebben zich er inderdaad aan gehouden, maar de aantallen zijn dusdanig groot dat ze toch de snelwegen zijn opgegaan. Dan is bij ons de afweging: wat kun je er op dat moment aan doen."

Van belang is dan vooral de verkeersveiligheid en de veiligheid van de mensen die moeten handhaven, zegt Woelders. "Daar waar we kunnen zullen we handhaven, maar dat is gezien de massaliteit zeer beperkt."

Vroeg de weg op

Vanuit heel Nederland gingen boeren al vroeg de weg op, met name in Zeeland, Limburg en Noord-Nederland. Volgens Woelders, die nog geen concrete aantallen kon noemen, gaat het om duizenden tractoren. Hij spreekt van een grote opkomst.

Woelders gaf verder aan dat de politie zich er samen met Rijkswaterstaat op concentreert dat het veilig blijft. In de loop van de ochtend wordt gekeken wat het boerenprotest gaat betekenen voor de avondspits. "Want ze moeten ook weer terug en ook dan is veiligheid een groot issue."

Verder herhaalde Woelders het advies dat eerder al door Rijkswaterstaat werd gegeven: "Als je in Midden-Nederland de weg niet op hoeft, doe dat dan ook vooral niet. Mensen gaan straks massaal weer terug en dan heb je enorme opstoppingen."