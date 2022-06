Nu de meeste coronamaatregelen zijn losgelaten zien zakkenrollers weer volop kans om toe te slaan. De politie registreerde dit jaar tot en met mei ruim twee keer zoveel slachtoffers vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Bovendien was het aantal diefstallen afgelopen mei het hoogst sinds het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door ANP/LocalFocus.

Dit jaar was het tot nu toe bijna 3700 keer raak. In dezelfde periode vorig jaar sloegen zakkenrollers iets vaker dan 1600 keer toe. Dat komt neer op een stijging van 130 procent. Wel ligt het aantal diefstallen nog altijd lager vergeleken met dezelfde periode in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

De coronamaatregelen van de afgelopen jaren hebben een groot effect gehad op het aantal gevallen van zakkenrollerij, zegt de politie. "Als er geen mensen op straat zijn en er anderhalve meter afstand moet worden gehouden, valt er weinig te zakkenrollen. Met het loslaten van de maatregelen neemt het aantal gevallen van zakkenrollerij weer toe."

De politie noteerde dit jaar in alle provincies een stijging wat betreft zakkenrollers. In Groningen gaat het om een verviervoudiging, in Limburg en Noord-Holland is er sprake van een verdrievoudiging. In steden als Breda, Maastricht en Groningen gaat het zelfs om een vervijfvoudiging. Maar hoewel dat flinke stijgingen zijn, liggen de aantallen in deze steden nog op of onder de cijfers uit 2019.

Zakkenrollers slaan voornamelijk toe in de grote steden, met name in Amsterdam. Bijna een op de drie diefstallen vond in de hoofdstad plaats. Ook dat aantal verdrievoudigde ten opzichte van begin vorig jaar.