Met temperaturen tussen de 20 en 28 graden wordt de woensdag een zomerse dag. Aan de zee blijft het koeler, maar Limburg kan zich opmaken voor hoge temperaturen.

's Ochtends laat de zon zich meteen al zien. Er waait een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. Aan de noordkust blijft het iets koeler dan in de rest van het land.

De wind neemt in de middag wat in kracht toe. De temperaturen variëren van 20 graden aan de noordkust, 25 graden op de lijn Amsterdam, Utrecht en Zwolle tot zo'n 28 graden in Brabant en Limburg.

Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt zonkracht 7 verwacht. Hierdoor kun je zonder zonnebrandcrème al na tien minuten verbranden.

's Avonds blijft het nog lang warm. Om 20.00 uur is het nog 17 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 9 tot 15 graden.

