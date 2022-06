De stikstofplannen van minister Christianne van der Wal leiden tot stevige kritiek bij de boerenorganisaties. Ook binnen haar eigen partij de VVD en bij het CDA klinkt de roep om de plannen bij te stellen. Vandaag is er bij Stroe een grote demonstratie tegen het beleid. Stikstofexperts snappen dat er woede en ontzetting is, maar blijven erbij dat hun metingen en modellen kloppen.

In de Gelderse gemeente Barneveld komen deze woensdag duizenden boeren bij elkaar om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een van hun tegenargumenten is dat de modellen voor stikstofuitstoot en de metingen van de daadwerkelijke uitstoot van stikstof in natuurgebieden niet zouden kloppen.

Op grond van de modellen die de minister op 10 juni heeft gepresenteerd, moet de landbouwsector de stikstofuitstoot sterk terugbrengen. In sommige regio's moet er zoveel stikstof worden gereduceerd, dat het voor sommige boeren onmogelijk is om nog langer door te gaan met hun onderneming. Dat zorgt voor grote onrust.

Op een VVD-congres - twee dagen na de presentatie van de stikstofplannen - stemde een meerderheid van de aanwezigen (51 procent) voor de motie om het stikstofbeleid aan te passen, "waarbij uitgegaan wordt van metingen en feiten in plaats van modellen en berekeningen".

100 Hier in Nederland is stikstof het grootste probleem

'We hebben ongeveer iedereen aan de telefoon gehad'

Bij de drie wetenschappers die NU.nl deze week belde, stond sinds dat congres de telefoon niet stil. Het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de stikstofmetingen in Nederland, werd platgebeld door de media. "We hebben ongeveer iedereen aan de telefoon gehad", zegt senior onderzoeker Albert Bleeker. Nieuwsuur en RTL Nieuws toonden reportages waarin RIVM'ers verslaggevers naar meetpalen meenamen om te laten zien dat er écht wordt gemeten.

Bleeker: "In Nederland wordt veel gemeten, meer dan in onze buurlanden. Er gaan stemmen op om bij elk agrarisch bedrijf meetpalen te zetten, maar dat is financieel en logistiek niet haalbaar. Ons netwerk van meetpalen en andere meetinstrumenten wordt steeds verder uitgebreid, maar met wat we nu doen krijg je een voldoende tot goed beeld van de stikstofdeposities in Nederland."

Stikstofdepositie betekent het weer op de grond neerkomen van stikstofoxiden en ammoniak. Stikstofdioxiden komen in de lucht terecht door uitlaatgassen en uitstoot van de industrie. Ammoniak komt van dieren in de veehouderij.

'Groepen proberen wetenschappelijke resultaten te ontkrachten'

Die term "voldoende tot goed" is afkomstig uit het rapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof onder leiding van emeritus hoogleraar Leen Hordijk. Het vorige kabinet stelde deze commissie in na de eerste grote boerenprotesten tegen het stikstofbeleid in 2019. In die periode ontstond twijfel over de meet- en rekenmethodiek voor het vaststellen van de stikstofuitstoot. "Het is goed om te constateren dat er wordt gemeten wat we willen weten en dat we weten wie voor welke bijdrage verantwoordelijk is", schreef toenmalig minister Carola Schouten van Landbouw destijds aan de Tweede Kamer.

Wel kwam de commissie met aanbevelingen om de metingen van stikstof te verbeteren. Deze woorden worden volgens Hordijk door Kamerleden "uit hun verband gerukt", zeker ook omdat de meeste aanbevelingen inmiddels zijn overgenomen. Zo zijn er meer meetpalen gekomen, wordt het gebruik van satellietbeelden onderzocht en wordt de stikstofdepositie van verkeer niet langer berekend op 5 kilometer van de bron, maar tot de landsgrenzen. Daardoor kunnen betere vergelijkingen gemaakt worden.

Waarom dan toch de felle kritiek? De emeritus hoogleraar trekt een vergelijking tussen de critici van het stikstofbeleid en bijvoorbeeld de grote tabaksindustrie. "Belangengroepen die hun gelijk niet meer kunnen krijgen, proberen duidelijke wetenschappelijke resultaten te ontkrachten."

Hordijk neemt nadrukkelijk afstand van partijen die kritiek leveren op de RIVM-metingen en de onderliggende modellen. "We weten ontzettend veel over stikstof", zegt hij. "Natuurlijk kan het altijd preciezer, maar dat zal het patroon dat we nu zien niet wezenlijk veranderen."

'Absolute zekerheid krijg je nooit'

Die mening is ook Mark Wilmot toegedaan. Hij is een van de mensen achter het zogenoemde AERIUS-model. Met deze rekentool wordt de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekend. Hordijk en zijn commissie onderwierpen dit instrument in 2019 aan een kritisch onderzoek.

Met een team van vijftien mensen is Wilmot al twaalf jaar bezig met het verfijnen van het model. "We krijgen meetgegevens van het RIVM waarmee we kunnen bekijken of het model klopt." Maar, waarschuwt hij: "Absolute zekerheid krijg je nooit."

De afgelopen jaren werkten Wilmot en zijn team nauw samen met onder anderen vertegenwoordigers van Wageningen University & Research en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). Het doel is om het systeem zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk. Zo onderzoeken ze bijvoorbeeld de effecten van technologische maatregelen die boeren nemen om hun bijdrage te leveren aan de reductiedoelstelling van het kabinet.

Wilmot benadrukt dat niet alleen de commissie-Hordijk naar AERIUS heeft gekeken. Zo heeft onderzoeksorganisatie TNO het model eerder drie keer beoordeeld en is er ook een internationaal onderzoek geweest. En steeds kon het model de toets der kritiek doorstaan.