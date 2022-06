Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank van Amsterdam celstraffen tot dertig jaar geëist voor de moord op Rachid Kotar in 2019 in Amstelveen. De 39-jarige man had destijds zijn 5-jarige zoon van de zwemles gehaald, toen hij bij het instappen van de auto van achteren werd doodgeschoten.

Een van de kogels vloog via de openstaande achterdeur naar binnen op de plek waar de jongen zojuist was ingestapt. Dit wordt de twee schutters ten laste gelegd als poging tot moord.

Op beelden van de liquidatie is te zien hoe de jongen over het lichaam van zijn overleden vader moet stappen om uit de auto te komen. Hij kijkt nog even om naar zijn vader en rent vervolgens weg naar de sportschool Health City aan de Escapade waar hij zojuist zwemles heeft gehad.

"Beelden van een afschuwelijke moord en een poging daartoe", aldus de officier van justitie. "De aanwezigheid van de jongen maakt het nog ernstiger." Volgens het OM hebben de schutters gezien dat Kotar samen met zijn zoon was, "maar stormden ze alsnog op hun doel af".

Justitie is ervan overtuigd dat het Jurviën M. (21) is die op 12 december een serie kogels op het slachtoffer afvuurde. Het wapen van de 27-jarige Jonathan C. zou hebben geweigerd en hij zou daarom met zijn geweer op het hoofd van Kotar hebben geslagen. Deze verdenkingen worden door de mannen tegengesproken. Beiden kregen van justitie de hoogste strafeis te horen.

De derde verdachte is Saifeddine M. (24). Hij zou tot tweemaal toe een baken onder de auto van Kotar hebben geplakt, waardoor het slachtoffer kon worden gevolgd. Dit heeft hij ook toegegeven, al zegt M. nooit te hebben geweten dat het voor een moord bedoeld was. Dat laatste wordt niet geloofd door justitie, dat een straf van 22 jaar eiste voor het medeplegen van de liquidatie.

Liquidatie past in serie moorden in onderwereld

Het precieze motief van de moord is niet duidelijk geworden, maar het OM gaat ervan uit dat het om een afrekening in het criminele milieu gaat. Volgens Het Parool behoorde Kotar tot een groep die in conflict was met Ridouan T.

De liquidatie past in een serie moorden en pogingen daartoe met volgens het OM één en dezelfde tussenpersoon: Jomairo D. Hij zit vast op verdenking van het tegen betaling laten uitvoeren van moorden.

Woensdag is het de beurt aan de verdediging. De rechtbank doet uitspraak op 25 juli.