Er is geen verband aangetoond tussen het handgemeen zondagavond in een trein en het overlijden van een 62-jarige NS-conducteur, die na de ruzie onwel raakte op station Hilversum, meldt de politie dinsdag. De twee minderjarige jongens die bij de ruzie betrokken waren, zijn weer vrijgelaten.

Rond 22.50 uur ontstond een handgemeen in een trein die op weg was van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen de jongens en de conducteur ontstond een woordenwisseling toen hij ze controleerde en aansprak op het reizen zonder kaartje. De conducteur haalde er twee collega's bij, waarna de discussie heviger werd en er "over en weer wat duwen en trekken was", aldus een politiewoordvoerder.

De trein stopte vervolgens in Hilversum, het eerstvolgende station. Daar werd een van de jongens aangehouden. De tweede verdachte werd later thuis aangehouden.

Na de aanvaring raakte de NS-conducteur onwel. Volgens de politie is nog geprobeerd de conducteur te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De man kwam uit Hengelo en was hoofdconducteur. Hij voelde zich na het voorval in de trein niet lekker en ging op een bankje zitten op station Hilversum om bij te komen. Daar zakte hij in elkaar.

De jongens hebben een boete gekregen voor zwartrijden en het zich niet kunnen identificeren.