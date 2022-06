Boeren onderweg naar protest, ook trekkers op snelweg

Vanuit het hele land zijn boeren al onderweg naar Stroe. Op sommige plekken rijden de boeren over de snelwegen, ondanks dat de organisatie van het protest vooraf heeft opgeroepen juist niet over de rijkswegen te komen. In Zeeland is een groep boeren in de nacht dinsdag op woensdag tegengehouden toen ze met tractoren over de A58 reden.



Ook is een stoet van 90 tractoren vanuit het Groningse Vlagtwedde om 5.00 uur vertrokken. Henk Wortelboer meldt dat ze naar verwachting rond 12.00 uur zullen aankomen in Stroe. Wortelboer laat weten dat ook zij een deel over de A28 zullen rijden. Hij zegt dat veiliger te vinden dan binnendoor.



Boeren uit Limburg zijn 's nachts gaan rijden en verzamelden zich volgens de lokale site Nederweert24 op de parkeerplaats bij de McDonald's in Nederweert. Onder begeleiding van de politie reden de boeren de A2 richting Eindhoven op. Volgens het medium gaat het om ruim 70 tractoren en vrachtwagens.