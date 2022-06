Forse files door blokkade op A7 bij Drachten

Op de A7 bij Drachten in Friesland is door een blokkade een flinke file ontstaan. Op een foto is te zien dat een voertuig over de weg is geschaard. De politie weet niet of het gaat om een bewuste actie vanwege het boerenprotest, meldt een woordvoerder.



Volgens Rijkswaterstaat is tussen Drachten en Tijnje in de richting van Heerenveen de vertraging tot 75 minuten opgelopen. In de richting van Groningen heeft het verkeer tussen knooppunt Heerenveen en Beetsterzwaag te maken met zeventig minuten vertraging. Op beelden is te zien dat de weg wordt geblokkeerd door een voertuig, maar het is niet duidelijk om wat voor type voertuig het gaat.