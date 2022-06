ANWB ziet vooral nog drukke wegen rondom Stroe en in noorden

Meeste files zijn het gevolg van boerenprotest

Het is druk op de wegen en dat is volgens de ANWB vooral het gevolg van het boerenprotest. Voor een woensdagochtend staat er ongeveer twee keer zo veel file als gebruikelijk. Op een paar ongelukken na worden die veroorzaakt door langzaam rijdende tractors, zegt de ANWB-woordvoerder.



De problemen zijn nu het grootst in het midden van het land. Vanochtend vroeg liep het vooral vast in Noord-Brabant, maar volgens de ANWB hebben de boeren deze provincie bijna verlaten en rijden de trekkers nu vooral in Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht.



Of meer mensen vanwege het protest zijn gaan thuiswerken, vindt de woordvoerder nu nog lastig in te schatten. "Rijkswaterstaat heeft opgeroepen de reis uit te stellen. De vraag is nu: wanneer gaan de mensen nog wel op pad? Of blijven ze de hele dag thuiswerken?"