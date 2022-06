Het boerenprotest van woensdag in het buitengebied van Stroe (Gelderland) leidt tot een aantal verkeersmaatregelen in die omgeving. Ook sluiten scholen de deuren en zal het protest impact hebben op het openbaar vervoer. De gemeente Barneveld heeft inwoners en bedrijven aangeraden woensdag thuis te blijven.

Het protest tegen de stikstofmaatregelen zou wel twintigduizend deelnemers kunnen trekken, is de inschatting van de organiserende boerenactiegroepen. De deelnemers komen deels op tractoren.

In de omgeving van Stroe worden daarom maatregelen genomen. Zo blijven de op- en afritten van de snelweg A1 woensdag de hele dag dicht. Ook de provinciale weg N310 tussen Harskamp en Stroe is afgesloten, terwijl op sommige plekken tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt, laat de gemeente dinsdag weten.

De doorgaande Wolweg in Stroe zal door verkeersregelaars zoveel mogelijk vrijgehouden worden voor bestemmingsverkeer. Op het erf van een veehouder in de buurt van de Wolweg zal de manifestatie plaatsvinden. In de loop van woensdag kunnen meer verkeersmaatregelen volgen, aldus de gemeente.

Ook openbaar vervoer wordt getroffen

De demonstratie heeft tevens gevolgen voor het openbaar vervoer. Vervoerder Keolis denkt dat bussen vertraging kunnen oplopen. Ook zouden lijnen helemaal kunnen uitvallen.

De gemeente Barneveld raadt iedereen die in de buurt van Stroe moet zijn aan voor vertrek eerst naar de actuele verkeersinformatie te kijken. Automobilisten doen er goed aan een routeplanner te gebruiken, want een gebruikelijke route kan er woensdag heel anders uitzien.

Basisschool en mbo-school sluiten de deuren

Naast sommige winkels en bedrijven sluit ook de enige basisschool in het Gelderse dorp woensdag de deuren. Aeres MBO in Barneveld heeft alle lessen en examens van woensdag geschrapt. "We willen niet het risico lopen dat de ene student ons wel kan bereiken en de andere student in een verkeersinfarct terechtkomt", aldus Sabrina Barmentloo, commercieel directeur van de onderwijsinstelling.

De studenten die woensdag examens hadden moeten afleggen, zijn maandag geïnformeerd. Per geval wordt gekeken wanneer het examen het beste ingehaald kan worden. "Natuurlijk is het vervelend voor de studenten en het is een pittige uitdaging om alles te verzetten", zegt Barmentloo. "Zeker zo vlak voor de zomervakantie. Maar nood breekt wet."