De temperaturen kunnen donderdag in een deel van het land weer richting de 30 graden gaan. Ook woensdag stijgen de temperaturen al tot zomerse hoogte. Volgens Weerplaza gaat het slechts om een "korte maar krachtige periode met hoge temperaturen".

Nog geen week nadat de temperatuur in een groot deel van het land boven de 30 graden steeg, wordt het opnieuw warm. "Woensdag en donderdag gaan zomerse dagen worden", licht Roosmarijn Knol van Weerplaza toe. "Maar hittegolfachtige taferelen en extreme warmte zie ik nu niet zo snel gebeuren."

De verwachting is dat de temperatuur geleidelijk omhooggaat. Dat begint woensdag al, met temperaturen van 25 tot 28 graden in het binnenland. De zon schijnt al volop.

Een zuidoostenwind zorgt ervoor dat het donderdag wel eens tropisch warm kan worden. Het kwik stijgt waarschijnlijk alleen in het oosten en zuidoosten tot 30 graden. Op de Waddeneilanden blijft het met 24 graden koeler. In de Randstad blijven de temperaturen steken op 26 of 27 graden.

Hitte afgesloten met buien

Volgens Knol kan het donderdag broeierig voelen door een hoge luchtvochtigheid. In de namiddag neemt ook de kans op onweersbuien toe. Daarbij kunnen pittige exemplaren met hagel en windstoten zitten.

Vrijdag krijgen we te maken met nog meer buien. "Vrijdag wordt echt een overgangsdag." Daarna dalen de temperaturen namelijk weer naar rond de 20 graden, de normale waarde voor de tijd van het jaar.