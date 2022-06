Bij een brand in een flatgebouw aan de Jongkindstraat in Maassluis is dinsdagochtend iemand overleden. Volgens Veiligheidsregio Rijnmond gaat het vermoedelijk om de bewoonster. Ook zijn twee brandweermannen gewond geraakt bij het ontruimen van omliggende woningen.

De brand brak dinsdagochtend door nog onbekende oorzaak uit in het appartement, dat op de derde etage ligt van een vier woonverdiepingen tellend gebouw. Het vuur sloeg over naar aangrenzende woningen. In totaal werden er twaalf woningen ontruimd. Bij de ontruiming zijn twee brandweermannen gewond geraakt. Eentje toen hij de deur van een appartement open probeerde te forceren en de ander raakte bevangen door de hitte van de brand, zegt de brandweer tegen RTV Rijnmond.

Toen de brandweer de derde etage onderzocht werd een lichaam gevonden. Het vermoeden is dat het om de bewoner van het appartement gaat. De brandweer heeft ook een kat uit de flat gehaald, die kreeg zuurstof toegediend door brandweermedewerkers en is daarna overgedragen aan de dierenambulance.

Het vuur was ontstaan op de derde etage en daarna overgeslagen naar de vierde verdieping. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was het een "vrij heftige brand". Er is veel rook vrijgekomen.