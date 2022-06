Hoewel in 2021 minder jongeren zijn aangemeld voor pleegzorg, is de wachtlijst voor plaatsing nog even lang. Dat zegt een woordvoerder van Pleegzorg Nederland tegen NU.nl. Het tekort aan pleegouders is in de coronaperiode groter geworden en dus kan het langer duren voor een kind een nieuw thuis heeft gevonden.

In 2021 schreven 2.297 nieuwe pleegouders zich in, 13 procent minder in vergelijking met 2020. Er stopten meer pleegouders dan er startten.

De coronapandemie heeft daarbij een rol gespeeld, ziet Pleegzorg Nederland. Door de coronamaatregelen was het lastiger om pleegouders te werven. Ook hadden de maatregelen, waaronder de lockdowns en thuisonderwijs, invloed op de overweging om pleegouder te worden.

In 2021 waren er 17.548 pleegouders die zich inzetten voor de opvang van 22.748 kinderen, blijkt uit de dinsdag naar buiten gebrachte cijfers (pdf). Het aantal kinderen dat in een opvanggezin verbleef, is met 345 afgenomen ten opzichte van 2020.

Aantal nieuwe pleegouders

Langer wachten op passende plek en mogelijk meer doorplaatsingen

Hoewel minder kinderen zich hebben aangemeld, is de wachtlijst even lang gebleven. Aan het begin van dit jaar wachtten 873 kinderen en jongeren op een plaatsing. Dat aantal is vergelijkbaar met dat van een jaar eerder.

Door het tekort duurt het langer voor er een passende plek gevonden is, signaleert Pleegzorg Nederland. Ook bestaat het risico dat kinderen vaker doorgeplaatst moeten worden.

Maar het is lastig te zeggen hoelang een kind nu gemiddeld moet wachten op een plek, legt de woordvoerder uit. "Je wil voor elk kind dat wordt aangemeld een passende plek vinden." En dat kost bij de een meer tijd dan bij de ander.

De organisatie wil het liefst voor elk kind dat moet worden geplaatst minimaal drie opties, maar door een tekort aan pleegouders lukt dat nu niet.