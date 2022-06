Op de A27 richting Breda, tussen Hank en de Keizersveerbrug, is dinsdagochtend een ongeluk geweest met meerdere voertuigen. De weg is urenlang dichtgeweest zodat de politie onderzoek kon doen, maar inmiddels is het onderzoek afgerond en de weg weer schoongemaakt. Rijkswaterstaat en de ANWB meldden omstreeks 13.15 uur dat alle rijstroken weer open zijn.

Rond zeven uur s' ochtends botsten meerdere voertuigen met elkaar. Hoe het ongeluk is ontstaan en hoeveel gewonden er zijn gevallen, is nog onduidelijk. De politie Breda meldt op Twitter dat hulpdiensten druk bezig zijn met de hulpverlening.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen NU.nl dat in ieder geval twee mensen lichtgewond zijn geraakt en dat een ambulance met spoed naar het ziekenhuis is vertrokken.

Uren vertraging

Er stond een file van 10 kilometer. Omdat andere weggebruikers het incident niet kunnen passeren, werd het ingesloten verkeer veilig teruggeleid. De omleiding gaat vanaf knooppunt Gorinchem via de A15, A2 en A59.